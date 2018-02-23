СБУ просит ввести санкции против Россодружества

Замглавы СБУ договорился с секретарем СНБО создать совместную группу, которая займется вопросом санкции против организации Россодружество

Служба безопасности Украины неоднократно обращалось к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против организации Россодружество. Об этом сообщил на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

"У СБУ также есть претензии к этой организации (Россодружество, - ред.). Мы неоднократно подавали ходатайства в СНБОУ по поводу того, чтобы внести эту структуру в санкционный список", - сказал он.

Кононенко отметил, что такие обращения подавались несколько раз в 2016 и 2017 году.

"Они оставались без рассмотрения. Я обсуждал эту ситуацию с Александром Турчиновым и мы договорились создать совместную группу, которая займется этим вопросом", - добавил он.

Ранее сегодня Кононенко заявил, что иностранцев, которые подожгли Венгерский культурный центр в Ужгороде курировали российские спецслужбы.

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