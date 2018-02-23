Луценко не исключает снятия неприкосновенности с Тимошенко

Из-за содействия Михаилу Саакашвили в прорыве границы генпрокурор может инициировать представление на снятие неприкосновенности с Юлии Тимошенко

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает инициирование представления на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов Верховной Рады, среди них - лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Такое решение он может принять из-за-содействия экс-губернатору Одесской области, лидеру Руха нових сил Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении польско-украинской границы в сентябре 2017 года и при наличии достаточного количества доказательств. Об этом Луценко заявил в интервью изданию Левый берег.

"Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать", - сказал Луценко, уточнив, что речь идет о возможной инициативе снятия депутатской неприкосновенности.

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"Народные депутаты у нас, как правило, пользуются своим иммунитетом. Деревянко, Залищук, Найем, Тимошенко ... Кого еще не назвал?..Знаю точно, что все, кто организовывал незаконный прорыв, будут отвечать одинаково, независимо от того, какие у них фамилии и фракции," - уточнил Луценко.







10 сентября 2017 года сообщалось , что за незаконное пересечение польско-украинской границы и нанесение телесных повреждений правоохранителям на Саакашвили и его сторонников, которые в этом участвовали, могут открыть уголовные дела, как минимум, по трем эпизодам.

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Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. "Но не отменила уголовную ответственность за содействие и помощь и организацию нелегального пересечения границы. Поэтому получается определенная коллизия, когда собственно тот, кто прорывается, несет административную ответственность, а тот, кто ему способствует, организует, помогает - уголовную. Именно поэтому в суд или готовятся, или уже поданы материалы по Сакварелидзе ", - подчеркнул Луценко.