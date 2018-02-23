Луценко не исключает снятия неприкосновенности с Тимошенко
Генпрокурор Юрий Луценко не исключает инициирование представления на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов Верховной Рады, среди них - лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Такое решение он может принять из-за-содействия экс-губернатору Одесской области, лидеру Руха нових сил Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении польско-украинской границы в сентябре 2017 года и при наличии достаточного количества доказательств. Об этом Луценко заявил в интервью изданию Левый берег.
"Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать", - сказал Луценко, уточнив, что речь идет о возможной инициативе снятия депутатской неприкосновенности.
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"Народные депутаты у нас, как правило, пользуются своим иммунитетом. Деревянко, Залищук, Найем, Тимошенко ... Кого еще не назвал?..Знаю точно, что все, кто организовывал незаконный прорыв, будут отвечать одинаково, независимо от того, какие у них фамилии и фракции," - уточнил Луценко.Он напомнил, что в 2012 году экс-диктатор Виктор Янукович и его команда отменила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.
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