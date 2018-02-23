Климпуш-Цинцадзе назвала ключевые задачи евроинтеграции в Украине

В Украине в 2018 году планируют заняться вопросом безопасности пищевых продуктов, экологией и реформой таможни

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе перечислила приоритеты проевропейских реформ в Украине на текущий год. Об этом сообщает издание Европейская правда.

Одним из ключевых приоритетов Украины в выполнении Соглашения об ассоциации в этом году будет приближение к европейским правилам в области санитарии и фитосанитарии. "В этом году будем сосредотачиваться на вопросе безопасности пищевых продуктов", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Среди других приоритетных направлений она назвала реформы таможенной отрасли и в сфере охраны окружающей среды. "Мы надеемся, что сможем договориться с парламентом по законопроекту об экологической оценке, который мы так и не смогли принять в этом году... Также надеемся серьезно продвинуться в реформировании таможни", - рассказала вице-премьер.

23 февраля 2018 года сообщалось, что уровень выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.

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