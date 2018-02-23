Спецслужбы России пытались провести в Украине 12 акций - СБУ

По данным СБУ, активная поддержка возможных псевдоакций проводилась с территории временно оккупированного Донбасса

С начала года спецслужбы РФ пытались провести в Украине 12 акций, их планы зафиксированы СБУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

"С начала года мы задокументировали 12 акций, которые готовились при участии спецслужб РФ, - сказал он.

По словам Кононенко, СБУ было установлено, что по заданию кураторов из РФ, житель Донецка, заместитель главы псевдообщественной сепаратистской организации Молодая республика Абду Тамер Хасан заказал в Мариуполе печать и распространение 15 тысяч агитационных листовок.

В них были призывы прийти на так называемый антивоенный митинг.

"По нашей информации аналогичное мероприятие планировалось провести во временно оккупированном Донецке, что должно было, по из мнению, символизировать единство народа Донбасса. Основные лозунги собрания это негативная оценка действий Украинской власти, которая якобы не хочет мирного урегулирования ситуации", - сказал он.

Кононенко также сообщил, что в середине февраля киевлянин направил в Мариупольский горсовет сообщение о проведении культурно-просветительской акции "Праздник мира".

"Установлено, что организатор акции - активист пророссийского общественного объединения "Изменим мириаметр", который неоднократно принимал участие в заказных акциях. Например, в декабре 2016 года под посольством США. "Лидер" этого объединения гражданин РФ Алексей Муратов, который в 2015 году был руководителем исполкома общественного движения "Донецкая республика" под руководством Дениса Пушилина (один из главарей боевиков, - ред)", - сказал он.

Он добавил, что для проведения акции организатор арендовал сцену, заказал рекламу и нанял несколько местных творческих коллективов, пытался привлечь известных в Украине патриотически настроенных блогеров.

"Мы зафиксировали, что активная компания по поддержке акции также проводилась с территории ДНР", - добавил он.

Кононенко сообщил, что в ЕРДР внесено уголовное производство по части 3 статьи 258 УК содействие деятельности террористической группы или организации.

Иностранцев, которые подожгли Венгерский культурный центр в Ужгороде, курировали российские спецслужб.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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