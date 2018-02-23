В СБУ рассказали, какой новый "сюрприз" Россия готовит Украине

По данным СБУ, новым приоритетным направлением для спецслужб РФ будет искусственное создание межконфессиональных конфликтов в Украине

Новым приоритетом России будет попытка разжечь конфликт между православными в Украине. Об этом сообщил журналистам на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

Замглавы СБУ уточнил, что новым приоритетным направлением для спецслужб РФ будет искусственное создание межконфессиональных конфликтов в Украине.

"Наиболее перспективным направлением, по мнению представителей российских спецслужб, является разжигание противостояния в украинском православии. Именно на провокации такого обострения будут направлены усилия противника в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать наличный арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также определенные патриотические структуры", - сказал Кононенко.

По его словам, СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны передать средства на выполнение таких заказов.

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Ранее сегодня сообщалось, что СБУ и Минюст планируют снять с регистрации организацию Вольное казачество, одним из основателей которой является настоятель сооружения, самовольно установленного на руинах Десятинной церкви.

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