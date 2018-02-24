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РФ слишком много вложила в войну, чтобы покинуть Донбасс - Ходжес

24.02.2018 07:58
Бывший командующий силами США считает, что решение конфликта не должно быть военным - Россия не уйдет с Донбасса быстро и легко
РФ слишком много вложила в войну, чтобы покинуть Донбасс - Ходжес
Бен Ходжес (фото - Lithuania in NATO/Twitter)

Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто уйти. Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес в интервью Новому времени.

"Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс", - отметил Ходжес.

Генерал не думает, что есть прямая связь между президентскими выборами в России и прекращением войны в Донбассе.

Ранее Ходжес высказывался, что миротворческая миссия ООН в Донбассе должна получить мандат, который не заморозит ситуацию навсегда. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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