РФ слишком много вложила в войну, чтобы покинуть Донбасс - Ходжес
Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто уйти. Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес в интервью Новому времени.
"Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс", - отметил Ходжес.
Генерал не думает, что есть прямая связь между президентскими выборами в России и прекращением войны в Донбассе.
Ранее Ходжес высказывался, что миротворческая миссия ООН в Донбассе должна получить мандат, который не заморозит ситуацию навсегда.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:50
-
14:25
-
12:42
-
10:50
-
11:30
Новости партнеров
- 175317
- 78653
- 61779
- 61169
- 29096