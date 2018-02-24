Американские самолеты провели разведку около побережья Крыма

Два американских самолета-разведчика три часа провели в небе над побережьем оккупированного Крыма

В пятницу, 23 февраля, два американских самолета-разведчика провели комплексную разведку над побережьем Крыма. Об этом сообщает Думская.



P-8A Poseidon примерно в 10:00 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море.



Примерно в это же время с авиабазы Суда-Бей (Кипр) взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. Он тоже направился к южному берегу оккупированного полуострова.