Американские самолеты провели разведку около побережья Крыма
В пятницу, 23 февраля, два американских самолета-разведчика провели комплексную разведку над побережьем Крыма. Об этом сообщает Думская.
P-8A Poseidon примерно в 10:00 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море.
Примерно в это же время с авиабазы Суда-Бей (Кипр) взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. Он тоже направился к южному берегу оккупированного полуострова.
Оба борта три часа провели в небе.
Сейчас в водах Черного моря находятся два американских эсминца типа "Арли Берк" - USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71, поэтому действия американцев носят комплексный характер.
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