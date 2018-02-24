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Американские самолеты провели разведку около побережья Крыма

24.02.2018 08:32
Два американских самолета-разведчика три часа провели в небе над побережьем оккупированного Крыма
Американские самолеты провели разведку около побережья Крыма
Карта: Думская

В пятницу, 23 февраля, два американских самолета-разведчика провели комплексную разведку над побережьем Крыма. Об этом сообщает Думская

P-8A Poseidon примерно в 10:00 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море.

Примерно в это же время с авиабазы Суда-Бей (Кипр) взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. Он тоже направился к южному берегу оккупированного полуострова.

Оба борта три часа провели в небе.

Сейчас в водах Черного моря находятся два американских эсминца типа "Арли Берк" - USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71, поэтому действия американцев носят комплексный характер.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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