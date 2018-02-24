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Авдеевка остается без газа: газопровод не прошел испытаний

24.02.2018 10:40
Газ не могут подключить жителям Авдеевки и семи близлежащих сел - газопровод не прошел испытаний и есть угроза для населения
Авдеевка остается без газа: газопровод не прошел испытаний
Фото: oblgaz.donetsk.ua

Авдеевка и семь сел Ясиноватского района остаются без газа, потому что построенный газопровод не прошел испытания. Об этом сообщают в ОАО "Донецкоблгаз".

23 февраля провели продувку, заполнение и испытание нового газопровода и он не прошел испытаний из-за падения давления.

13 января в ДонОВГА сообщили о готовности к испытаниям нового газопровода. Решение о его строительстве было принято в июне 2017 года после того, как террористы в очередной повредили газопровод и оставили Авдеевку и близлежащие поселки без газа.

Газопровод должен обеспечить газом, кроме Авдеевки, еще семь окрестных сел: Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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