Авдеевка остается без газа: газопровод не прошел испытаний

Газ не могут подключить жителям Авдеевки и семи близлежащих сел - газопровод не прошел испытаний и есть угроза для населения

Авдеевка и семь сел Ясиноватского района остаются без газа, потому что построенный газопровод не прошел испытания. Об этом сообщают в ОАО "Донецкоблгаз".



23 февраля провели продувку, заполнение и испытание нового газопровода и он не прошел испытаний из-за падения давления.



13 января в ДонОВГА сообщили о готовности к испытаниям нового газопровода. Решение о его строительстве было принято в июне 2017 года после того, как террористы в очередной повредили газопровод и оставили Авдеевку и близлежащие поселки без газа.