Россия о ноте Украины по "выборам" в Крыму: Мы это уже проходили

Незаконное голосование на выборах президента РФ на оккупированном полуострове пройдет "в штатном режиме", утверждают в российском ЦИК

В Центризбиркоме России утверждают, что выборы президента государства-агрессора будут организованы во временно оккупированном Крыму, несмотря на заявления Украины. Так замглавы ЦИК РФ Николай Булаев прокомментировал ноту протеста украинского МИД против проведения на полуострове незаконного волеизъявления, сообщает рупор кремлевской пропаганды РИА Новости.

"Мы это (заявления Украины - ред.) уже проходили на выборах в Госдуму (в 2016 году). Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе все пройдет в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", - сказал чиновник.

Булаев сослался на проведение в Крыму в марте 2014 года незаконного псевдореферендума, согласно "результатам" которого жители полуострова "приняли решение о вхождении в состав РФ".

"Естественно, это право граждан (голосовать на выборах - ред.) Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", - добавил замглавы ЦИК.

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23 февраля 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018-го, в день официальной аннексии Крыма Россией.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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