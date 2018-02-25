В Крыму присяжных заставляют отказываться от гражданства

Оккупанты на полуострове заставляют крымчан-присяжных и призовников отказываться от украинского гражданства

Крымчан, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в подконтрольные России суды на полуострове заставляют отказываться от украинского гражданства. Об этом на заседании объединения Крымская солидарность заявила юрист Лиля Гемеджи, передает Крым.Реалии.

Кроме того, отказаться от гражданства заставляют во время призыва в российскую армию.

По словам Гемеджи, юристы на полуострове получают по этому поводу обращения. "Многие обращаются с вопросом: нам пришла повестка на участие в коллегии присяженых, но при этом требуют отказ от украинског гражданства. Это, согласно украинскому законодательству, незаконно и не действительно", - заявила она.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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