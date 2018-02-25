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Команда без страны: газета New York Post о российских хоккеистах

25.02.2018 20:50
Спортсмены из РФ выступали в Пхенчхане без национального флага из-за запрета на участие для России
Команда без страны: газета New York Post о российских хоккеистах
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов, которые победили в турнире на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, "командой без страны". Соответствующий материал опубликован электронной версии в воскресенье New York Post.

"Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" - написано в названии материала.

Газета также опубликовала ссылку на заметку в своем аккаунте Twitter с таким же заголовком.

В последний день Игр хоккеисты, выступающие без национального флага из-за запрета РФ участвовать в Олимпиаде, обыграли сборную Германии в дополнительное время со счетом 4:3. 

В свою очередь, ранее американское издание The New York Times опубликовало в качестве обложки своей страницы в Facebook фотографию прыжка украинского фристайлера Александра Абраменко, который 18 февраля завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2018

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ЛIГАБiзнесIнформ
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