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Досрочных выборов в Раду не будет, это внешний сценарий - Парубий

26.02.2018 12:34
По словам председателя Верховной Рады, в проведении досрочных выборов заинтересованы те, кто дестабилизирует ситуацию в стране
Досрочных выборов в Раду не будет, это внешний сценарий - Парубий
Андрей Парубий

Досрочных парламентских выборов в Украине не будет. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета парламента, реагируя на выступления представителей фракций, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий подчеркнул, что досрочные выборы - это внешний сценарий. 

"Уже несколько выступающих упомянули о досрочных парламентских выборах. Давайте оставим эту тему. Сценарий дестабилизации и досрочных выборов - это внешний сценарий. Сообщаю вам, что выборы в Верховную Раду пройдут, в соответствии с Конституцией, в последнее воскресенье октября 2019 года", - сказал он. 

23 января 2018 года сообщалось, что если бы внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, в парламент прошли бы девять партий. 

19 декабря 2017 года группа Рейтинг опубликовала исследование, согласно которому лидером электоральных симпатий среди политических партий является партия Батькивщина: за нее готовы отдать свои голоса 16,8% тех, кто определился и намерен принять участие в голосовании. Еще 14,5% заявили, что поддерживают БПП, 9,4% - Оппоблок, 8,9% - партию "За життя", 7,7% - Радикальную партию, 6,8% - Гражданскую позицию, 6,5% - Самопоміч, 5,6% - ВО Свобода.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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