Досрочных выборов в Раду не будет, это внешний сценарий - Парубий
Досрочных парламентских выборов в Украине не будет. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета парламента, реагируя на выступления представителей фракций, передает корреспондент LIGA.net.
Парубий подчеркнул, что досрочные выборы - это внешний сценарий.
"Уже несколько выступающих упомянули о досрочных парламентских выборах. Давайте оставим эту тему. Сценарий дестабилизации и досрочных выборов - это внешний сценарий. Сообщаю вам, что выборы в Верховную Раду пройдут, в соответствии с Конституцией, в последнее воскресенье октября 2019 года", - сказал он.
23 января 2018 года сообщалось, что если бы внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, в парламент прошли бы девять партий.
19 декабря 2017 года группа Рейтинг опубликовала исследование, согласно которому лидером электоральных симпатий среди политических партий является партия Батькивщина: за нее готовы отдать свои голоса 16,8% тех, кто определился и намерен принять участие в голосовании. Еще 14,5% заявили, что поддерживают БПП, 9,4% - Оппоблок, 8,9% - партию "За життя", 7,7% - Радикальную партию, 6,8% - Гражданскую позицию, 6,5% - Самопоміч, 5,6% - ВО Свобода.
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