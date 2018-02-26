Досрочных выборов в Раду не будет, это внешний сценарий - Парубий

Досрочных парламентских выборов в Украине не будет. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета парламента, реагируя на выступления представителей фракций, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий подчеркнул, что досрочные выборы - это внешний сценарий.

"Уже несколько выступающих упомянули о досрочных парламентских выборах. Давайте оставим эту тему. Сценарий дестабилизации и досрочных выборов - это внешний сценарий. Сообщаю вам, что выборы в Верховную Раду пройдут, в соответствии с Конституцией, в последнее воскресенье октября 2019 года", - сказал он.