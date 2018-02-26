В Раде составили список всех украинских узников Кремля

Парламентское постановление с поименным списком украинцев-политзаключенных в России будет проголосовано, как надеется Ирина Геращенко, на этой неделе

В парламенте подготовлен проект постановления с поименным списком политзаключенных украинцев на территории России. Об этом сегодня на международном форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что существует резолюция Европарламента, которая перечисляет всех политзаключенных Кремля поименно и признает незаконность их удержания, однако Рада такой резолюции до сих пор не приняла.

"Мы разработали проект такого постановления. Я надеюсь, что его подпишут все политические фракции и группы нашего парламента, и что на этой неделе мы его проголосуем - постановление, в котором перечислим всех политзаключенных Кремля - и крымских татар, и украинцев, с целью немедленного их освобождения", - подчеркнула она.

Также зарегистрирован проект постановления Рады, который является обращением к парламентам мира с требованием "не признавать то, что происходит сегодня в Крыму и называется (Россией) выборами".

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Завтра - ровно четыре года со дня, как военный спецназ ВС РФ захватил административные здания в Крыму.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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