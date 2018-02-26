1+1: Рекламу ГПУ просил разместить Нацсовет как социальную

В 1+1 media утверждают, что процедура размещения рекламы аналогична серии социальных роликов о деятельности президента, Кабмина и др.

Ролики, рекламирующие деятельность Генпрокуратуры, транслировались в эфире телеканала 1+1 по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом на запрос Украинской правды сообщили в 1+1 media.

"Ролики были размещены по квоте социальной рекламы после получения соответствующего письма от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о социальном характере данного ролика", - говорится в ответе.

В компании утверждают, что процедура размещения ролика аналогична серии социальных роликов, показ которых неоднократно осуществлялся ранее в эфире канала после получения соответствующих документов от Нацсовета. Данные ролики были посвящены деятельности президента, Кабинета министров и других государственных ведомств.

В сообщении говорится, что УП направила запрос в Нацсовет, в котором просит сообщить, на каком основании были направлены письма на телеканалы о социальном статусе роликов и получал ли Нацсовет письмо от руководства ГПУ с просьбой рекомендовать разместить рекламные ролики по квоте социальной рекламы.

В Нацсовете корреспонденту LIGA.net, который пытался узнать позицию ведомства по указанному вопросу, предложили отправить письменный запрос.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что ГПУ не имеет отношения к изготовлению, заказу и к распространению рекламных роликов о работе ведомства.

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