Суициды в ВСУ: Матиос ответил Минобороны по обвинениям в "пиаре"

Состояние работы органов власти по вопросам реабилитации и профилактики ПТСР среди ветеранов АТО - катастрофическое, заявил главный военный прокурор

Главный военный прокурор Анатолий Матиос обвинил во лжи начальника управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олега Грунтковского, который ранее назвал "пиаром и манипуляцией" данные Матиоса о случаях самоубийств среди участников войны в Донбассе. Об этом прокурор написал в своем Facebook.

Матиос, ссылаясь на информацию из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), утверждает, что в январе-феврале 2018 года покончили жизнь самоубийством 16 военнослужащих (по два суицида в неделю).

"Большинство самоубийц - совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", - добавил он.

По словам Матиоса, "в последнее время именно военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТСР) и предотвращения случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО".

"Только по данным ЕРДР, из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТСР - не учитывает никто", - отметил прокурор.

Он добавил, что, хотя прохождение участниками АТО психологической реабилитации обязательно, в 2017 году государство обеспечило такой услугой лишь 0,1% воевавших в Донбассе.

Матиос также подчеркнул, что в феврале 2017-го региональные органы соцзащиты перестали заниматься психологической реабилитацией участников АТО, а потому госфинансирование этого направления было уменьшено на 56,1% - с 49,9 млн грн до 21,9 млн грн.

"Госбюджетом Украины в 2018 году на указанные цели, по сравнению с 2016-2017 годами, увеличено финансирование и предусмотрено 109 млн грн. Однако печальные реалии нашей жизни свидетельствуют - наличие значительного материального ресурса не гарантирует его рациональное и эффективное использование", - утверждает прокурор.

Также чиновник назвал "катастрофическим" состояние работы органов соцзащиты и здравоохранения по вопросам реабилитации и профилактики ПТСР среди ветеранов войны в Донбассе.

"Если не говорить о беде и ничего не делать - и дальше будет бредом "процветать" в СМИ ложь генерала Грунтковского", - заявил Матиос, обвинив вверенное генералу управление морально-психологического обеспечения ВСУ в "бездушной и небрежной работе".

Читайте также: В воинской части Житомирской области нашли застреленного военного

Он добавил, что поручил военным прокурорам регионов и сил АТО тщательно исследовать, "не имея таких полномочий", проблему обеспечения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции за счет бюджетных средств.

20 февраля 2018 года Матиос заявил, что с начала войны в Донбассе два-три военнослужащих ВСУ в зоне АТО каждую неделю совершали самоубийство.

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал это заявление главного военного прокурора "пиаром и манипуляцией". Чиновник отметил, что количество самоубийств в армии (Матиос говорил конкретно об участниках АТО) - на таком же уровне, как и в прошлом году, и якобы не имеет тенденции к росту.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.