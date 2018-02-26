Евродепутат: Рецепта возврата Крыма нет, но есть обязательства ЕС

Любые разговоры о том, что надо снять санкции с России или ослабить их, попросту недопустимы, заявила Ребекка Хармс из Европарламента

У Европы нет четкого рецепта для освобождения захваченного Россией украинского Крыма, но сохраняются обязанности перед официальным Киевом. Об этом в приветственном слове на международном форуме "Захваченный полуостров: четыре года сопротивления" в Киеве заявила евродепутат Ребекка Хармс, пишет Радио Свобода.

"Все разговоры о снятии санкций с России недопустимы. Санкции должны работать, пока Путин не выведет свои войска с территории Украины и не откажется от стратегии искажения событий в Украине... Хочу выразить протест тем представителям Германии, говорят о снятии санкций", - отметила Хармс.

Представители некоторых партий в ФРГ, а также целые политические силы вроде "Альтернативы для Германии" заявляют о том, что санкции ЕС с России нужно снять. Неоднократно на тему ослабления санкций высказывался и глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

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По словам Хармс, ошибкой западных СМИ было непризнание очевидности того, что происходит, с первых же дней захвата Крыма.

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