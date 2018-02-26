Евродепутат: Рецепта возврата Крыма нет, но есть обязательства ЕС
У Европы нет четкого рецепта для освобождения захваченного Россией украинского Крыма, но сохраняются обязанности перед официальным Киевом. Об этом в приветственном слове на международном форуме "Захваченный полуостров: четыре года сопротивления" в Киеве заявила евродепутат Ребекка Хармс, пишет Радио Свобода.
"Все разговоры о снятии санкций с России недопустимы. Санкции должны работать, пока Путин не выведет свои войска с территории Украины и не откажется от стратегии искажения событий в Украине... Хочу выразить протест тем представителям Германии, говорят о снятии санкций", - отметила Хармс.
Представители некоторых партий в ФРГ, а также целые политические силы вроде "Альтернативы для Германии" заявляют о том, что санкции ЕС с России нужно снять. Неоднократно на тему ослабления санкций высказывался и глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.
Тема дня: Почему Габриэль предлагает ослабить санкции против РФ
По словам Хармс, ошибкой западных СМИ было непризнание очевидности того, что происходит, с первых же дней захвата Крыма.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:14
-
16:50
-
16:11
-
15:52
-
15:36
Новости партнеров
- 190865
- 81911
- 66066
- 64010
- 27807