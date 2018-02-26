В Крыму все получилось значительно хуже, чем в Донецке - Умеров

Россия в какой-то степени в Крыму в 2014 году делала пробу, получится ли оттяпать территорию, заявил замглавы Меджлиса

Если бы каждая воинская часть в Крыму выполнила условия устава, по которым живет армия, и сделала хотя бы по одной автоматной очереди, то не последовало бы событий в Донецке и Луганске. Об этом в интервью Укринформу заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Если бы каждая воинская часть в Крыму выполнила условия устава, по которым живет армия, и сделала хотя бы по одной автоматной очереди, 300 автоматных очередей прозвучало бы в Крыму во время аннексии РФ полуострова, то не последовало бы событий в Донецке и Луганске. Россия в какой-то степени, я уверен, в Крыму делала пробу, получится ли оттяпать территорию. По такому же сценарию, думали они, можно будет действовать и на Донбассе. На Донбассе дали сдачи, там Россия увязла, а увязнуть она должна была еще в Крыму", - подчеркнул Умеров.

Замглавы Меджлиса считает, что если бы начались какие-то действия украинской армии, то и население бы подключилось. "Вспомните, сколько людей стали активно поддерживать украинскую армию, сколько было митингов, пикетов, перекрытий дорог, военным постоянно передавали сигареты, еду", - подчеркнул Умеров.

Он добавил, что "когда к воинской части, в которой есть офицеры и солдаты, есть оружие, техника, территория, в конце концов, приходят люди без опознавательных знаков и становятся вокруг этой территории и организуют оцепление, причем стоят они не стеной, а через каждые 30-40 метров, любая воинская часть должна была на это реагировать, вплоть до стрельбы на поражение"

"К 2014 году, в течение трех лет, пока рулил Янукович, целенаправленно уничтожалась армия - главное звено, которое должно было дать отпор при нарушении территориальной целостности и нарушении государственных границ Украины. Военнослужащие, которые должны были действовать по уставу, а не по приказу, который им так и не поступил, на 80% оказались предателями, приняли присягу другому государству и стали служить России. А это, повторяю, было то звено, которое не должно было дожидаться никаких указаний из Киева, просто должно было действовать по уставу", - убежден Умеров.

Он добавил, что если бы в Донецке и Луганске, Днепропетровске и Харькове произошло то же самое, то потом дальше это пошло бы на Херсон, Запорожье, Николаев, Одессу.

"На кону" стояли бы, по меньшей мере, восемь областей. Поэтому я считаю, в Крыму произошла худшая ситуация, чем в Донецке, хотя там "не стреляли", - добавил Умеров.

Замглавы Меджлиса считает, что только усиление международных санкций вынудит Москву отказаться от удерживания оккупированной территории.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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