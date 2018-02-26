Реакция НАТО: Обеспокоены расширением влияния РФ в Черном море

Замдиректора офиса НАТО в Украине заявила, что Альянс осуждает действия страны-агрессора РФ в вопросе усиления военного элемента на полуострове

Замдиректора офиса НАТО в Украине Анн-Кристин Бергене выразила обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма и расширением российского военного присутствия в регионе Черного моря. Об этом она сказала в рамках международного форума "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления", сообщают Крым.Реалии.

"В Крыму происходит усиление военного элемента. Мы это осуждаем и выражаем серьезную обеспокоенность и озабоченность, тем, что Россия может в дальнейшем расширять свое военное присутствие в регионе Черного моря", - сказала Бергене.

По ее словам, НАТО будет продолжать наблюдать за ходом событий в Крыму и регионе.

В Киеве 26 февраля проходит четвертый международный форум "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления".

26 февраля 2018 года заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко заявил, что страна-агрессор Россия за четыре года оккупации создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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