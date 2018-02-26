В НАПК ждут депутата Мельничука для дачи пояснений

Мельничук, будучи народным депутатом, входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", заявилию в агентстве

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило внефракционного народного депутата Сергея Мельничука для дачи пояснений по протоколу НАПК, согласно которому он совмещал депутатство с должностью в коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", - сказано в сообщении.

В НАПК отмечают, что в этом случае имеет место факт нарушения ограничений относительно занятий другой оплачиваемой деятельностью.

Мельничука ждут в агентстве 28 февраля в 10:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Ранее в Национальном агентстве по предотвращению коррупции обнаружили, что киевский прокурор не указал в своей декларации имущества на общую сумму более 1,7 млн грн.

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