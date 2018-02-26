Новый глава КСУ отказался от госохраны и спецавтомобиля

Станислав Шевчук был избран председателем Конституционного суда 21 февраля 2018 года

Новый глава Конституционного суда Станислав Шевчук отказался от государственной охраны и специального автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Согласно сообщению, Шевчук предоставил "временный отказ в письменной форме от личной охраны" в соответствии с п. 3 ст. 8 закона о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

При этом отмечается, что глава КСУ "принимает на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия".

Также сообщается, что Шевчук отказался от арендованного автомобиля, оборудованного специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами. Подобное авто предоставляется, в соответствии с нормативными актами, в пользование ряду должностных лиц, в частности главе КСУ.

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21 февраля 2018 года Конституционный суд на специальном пленарном заседании избрал своим председателем Станислава Шевчука, который был назначен судьей КСУ 13 марта 2014-го.

Шевчук - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

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