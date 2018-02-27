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В МинВОТ посчитали доставленную гумпомощь в Донбасс из-за границы

27.02.2018 02:06
Зарубежные партнеры министерства направили на восток Украины гуманитарной помощи на сумму 1,81 млн долларов
В МинВОТ посчитали доставленную гумпомощь в Донбасс из-за границы

Зарубежные партнеры Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2017 году направили в Донбасс гуманитарной помощи на сумму 1,81 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные МинВОТ по итогам работы за минувший год.

"На сумму 1,810 млн долларов - все нам предоставляли спонсоры и международные партнеры. Мы передали "кейс" с потребностями для закупки гуманитарной помощи международными организациями и фондами. Нам очень многие помогали - фонды, посольства - многие приобщились к этому делу", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.


Отмечается, что для подготовки списка необходимого МинВОТ сотрудничало с местными администрациями на востоке Украины.

6 декабря 2017 года Всемирная продовольственная программа ООН заявила о прекращении поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям восточной Украины, пострадавшим от конфликта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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