В МинВОТ посчитали доставленную гумпомощь в Донбасс из-за границы
Зарубежные партнеры Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2017 году направили в Донбасс гуманитарной помощи на сумму 1,81 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные МинВОТ по итогам работы за минувший год.
"На сумму 1,810 млн долларов - все нам предоставляли спонсоры и международные партнеры. Мы передали "кейс" с потребностями для закупки гуманитарной помощи международными организациями и фондами. Нам очень многие помогали - фонды, посольства - многие приобщились к этому делу", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.
Отмечается, что для подготовки списка необходимого МинВОТ сотрудничало с местными администрациями на востоке Украины.
6 декабря 2017 года Всемирная продовольственная программа ООН заявила о прекращении поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям восточной Украины, пострадавшим от конфликта.
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