В МинВОТ посчитали доставленную гумпомощь в Донбасс из-за границы

Зарубежные партнеры министерства направили на восток Украины гуманитарной помощи на сумму 1,81 млн долларов

Зарубежные партнеры Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2017 году направили в Донбасс гуманитарной помощи на сумму 1,81 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные МинВОТ по итогам работы за минувший год.

"На сумму 1,810 млн долларов - все нам предоставляли спонсоры и международные партнеры. Мы передали "кейс" с потребностями для закупки гуманитарной помощи международными организациями и фондами. Нам очень многие помогали - фонды, посольства - многие приобщились к этому делу", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает Укринформ.







Отмечается, что для подготовки списка необходимого МинВОТ сотрудничало с местными администрациями на востоке Украины.