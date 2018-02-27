В ГПУ не исключают новых подозрений против Ставицкого
Министру энергетики и угольной промышленности времен Виктора Януковича Эдурду Ставицкому могут объявить о новых подозрениях. Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.
"Насчет Ставицкого получено согласие на привлечение по специальной процедуре. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с израильскими коллегами... Мы идем по пути заочного осуждения", - рассказал он.
"В течение ближайшего времени мы не исключаем объявления новых подозрений Ставицкому". - заявил Енин.
Сейчас Ставицкий подозревается в расхищении средств в особо крупных размерах.
Читайте также полный текст интервью: Енин: Осуждение Януковича - это сигнал действующему президенту
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