В ГПУ не исключают новых подозрений против Ставицкого

В деле бывшего министра энергетики используют процедуру заочного осуждения, а новые подозрения против него - не исключены, сообщил замгенпрокурора

Министру энергетики и угольной промышленности времен Виктора Януковича Эдурду Ставицкому могут объявить о новых подозрениях. Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Насчет Ставицкого получено согласие на привлечение по специальной процедуре. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с израильскими коллегами... Мы идем по пути заочного осуждения", - рассказал он.

"В течение ближайшего времени мы не исключаем объявления новых подозрений Ставицкому". - заявил Енин.

Сейчас Ставицкий подозревается в расхищении средств в особо крупных размерах.

Читайте также полный текст интервью: Енин: Осуждение Януковича - это сигнал действующему президенту

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.