Завтра Порошенко расскажет на пресс-конференции о планах-2018
В последний день зимы, 28 февраля, президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Тема мероприятия - "Вызовы-2018".
Конкретные темы, которые намерен поднять Порошенко в речи и диалоге с представителями СМИ, неизвестны.
Пресс-конференция начнется в 15:00 в главном помещении Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" по адресу ул. Лаврская, 12.
Предыдущая пресс-конференция главы государства состоялась 14 мая 2017 года - она продолжалась два часа.
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