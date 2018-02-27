Завтра Порошенко расскажет на пресс-конференции о планах-2018

О чем конкретно будет рассказывать и говорить с представителями СМИ глава государства, неизвестно

В последний день зимы, 28 февраля, президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Тема мероприятия - "Вызовы-2018".

Конкретные темы, которые намерен поднять Порошенко в речи и диалоге с представителями СМИ, неизвестны.

Пресс-конференция начнется в 15:00 в главном помещении Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" по адресу ул. Лаврская, 12.

Предыдущая пресс-конференция главы государства состоялась 14 мая 2017 года - она продолжалась два часа.

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