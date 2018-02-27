Варшава: Мы защищаем легальные места памяти украинцев в Польше

Как заявили в Институте нацпамяти Польши, "есть проблема" с установленными нелегально памятниками, которые "чтят преступные для страны ОУН-УПА"

Польша защищает украинские места памяти, которые установлены в стране легально. Об этом заявил вице-президент Института национальной памяти (ИНПП) Польши Матеуш Шпитма, пишет сайт Польского радио.

"Если они были построены законно, украинские места памяти полностью заслуживают защиты польского государства. Проблема есть с теми, которые были установлены нелегально, и которые чтят преступную для польской стороны ОУН или УПА, ответственную за волынско-галицкое преступление", - сказал чиновник.

При этом, утверждает вице-президент ИНПП, есть возможность легализовать в стране и незаконные украинские места памяти.

"Каждый украинский памятник или могила могут быть легализованы после прохождения соответствующей процедуры, например, в деле могил - это проверка того, есть ли на там на самом деле человеческие останки", - сказал Шпитма, добавив, что ИНПП готов проверить такие места.

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"Власти Украины могут у нас без проблем проводить эксумационные работы. Замечательным образцом в этой сфере является наше сотрудничество с Германией. Совместно с президентом (ИНПП) Ярославом Шареком мы подписываем десятки договоров на эксумационные работы для немецкой стороны, которая хочет поднять из земли солдат Вермахта или подразделений Ваффен СС, и перенести их на кладбища", - пояснил вице-президент института.

Шпитма призвал Киев разблокировать эксумационные работы по поиску останков жертв поляков.

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