Адвокат: Сущенко встретился с женой и дочерью

Свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в Лефортово длилось сегодня около часа

Свидание незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в СИЗО Лефортово длилось около часа. Об этом сообщил Укринформу адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Свидание Романа Сущенко с женой и дочерью в Лефортово длилось около часа. Анжелика и Юлия показали Роману свежие фотографии близких и рисунки от сына. Передали новости, приветы от друзей. Вот сейчас они пошли с консулом (Геннадием - ред.) Брескаленко оформлять посылку Роману с любимыми продуктами из Киева", - отметил Фейгин.

По его словам, скорее всего, это последнее свидание перед началом суда. "Дальше из-за бюрократических проволочек организовывать свидания будет сложнее", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что сегодняшнее свидание было внеочередное, поскольку предыдущее было совсем недавно, лишь месяц назад, в январе.

"Нам пошли навстречу в организации этого свидания. Это объясняется тем, что имя Сущенко на слуху, оно упоминается в переговорах первых лиц. С другой стороны, как мне кажется, российские спецслужбы в значительной степени утратили интерес к персоне Сущенко. И в этих условиях, когда и украинское государство, и защита Сущенко, прилагают такие усилия для его освобождения, обмена, внеочередное свидание - мелкая, ничтожная уступка".

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

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