Князев рассказал о задачах патрульной полиции Крыма и Севастополя

Сотрудники патрульной полиции Крыма временно будут нести службу в пунктах пропуска на админгранице с полуостровом, сообщил глава Национальной полиции

Подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю до деоккупации Крымского полуострова будут работать в пунктах пропуска на админгранице с временно неподконтрольной территорией и напрямую контактировать с гражданами, которые пересекают админграницу. Об этом сегодня на конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает 112.ua.

Чиновник отметил, что 2018 год объявлен годом реформирования Главного управления Нацполиции в Крыму и Севастополе, которое сейчас базируется в Одессе.

"Мы заявили, что создадим подразделение патрульной полиции, которое будет заниматься полицейскими задачами совместно с пограничниками в пунктах пропуска на временно неподконтрольную территорию. Мы будем напрямую общаться с гражданами, которые пересекают админграницу в ту или иную сторону, предоставлять полицейские услуги в полном спектре", - сказал Князев.

По словам главы Нацполиции, также патрульная полиция Крыма будет заниматься расследованием уголовных производств, опросами, сборами и защитой интересов граждан.

"Мы увеличим присутствие сотрудников криминальной полиции. Мы сейчас проводим внутренние расследования касательно эффективности следственного подразделения по Крыму и Севастополю, каким образом они защищают права как граждан Украины на временно оккупированной территории, так и жителей, которые выехали с полуострова", - подчеркнул Князев.

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27 января 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые после деоккупации Крымского полуострова будут нести там службу.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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