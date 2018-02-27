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Порошенко и Лукашенко договорились провести форум регионов

27.02.2018 16:09
Президенты Украины и Беларуси провели телефонный разговор
Порошенко и Лукашенко договорились провести форум регионов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко о проведении в этом году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. О состоявшемся телефонном разговоре сообщает пресс-служба Порошенко.

Согласно сообщению, собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

"Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова участвовать в любых проектах, которые будут способствовать снижению напряженности в Донбассе, в том числе, в миротворческой миссии.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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