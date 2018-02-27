Режиссера Сенцова нет в колонии в Лабытнанги на Урале - ФСИН РФ

Сестре Олега Сенцова Наталье Каплан в дежурной части колонии отказались отвечать, находится ли у них Сенцов

Украинского политзаключенного Олега Сенцова нет в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги. Такой ответ получила от Федеральной службы исполнения наказаний правозащитница Яна Гончарова, передает Громадське.

25 февраля Гончарова написала письмо через электронную систему ФСИН, а сегодня ей пришел ответ, в котором было отмечено: "Письмо не может быть доставлено, так как получатель не содержится в данном учреждении".

Сестре Олега Сенцова Наталье Каплан в дежурной части колонии отказались отвечать, находится ли у них Сенцов.

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25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

В середине октября Сенцова доставили в колонию на российском Ямале. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцова этапировали на Ямал из-за опасений пикетов в его поддержку.

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