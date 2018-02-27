Волкер: РФ может вернуться к переговорам по Украине после выборов

Волкер сообщил, что уже четыре раза встречался с Сурковым, однако до сих пор от российской стороны не поступило никаких встречных предложений

В США разочарованы отсутствием прогресса в переговорах с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе и надеются, что он появится "после перевыборов Путина". Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, сообщает Голос Америки.

"Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и соблюдении минских договоренностей", - сказал Волкер.

Он сообщил, что уже четыре раза встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, последний раз - в январе, однако до сих пор от российской стороны не поступило никаких встречных предложений.

"Они внимательно выслушали наши идеи и заверили, что вернутся со своими предложениями. В течение последнего месяца мы ничего не слышали от россиян", - отметил Волкер.

По его словам, это было ожидаемо, учитывая избирательный процесс в РФ. Волкер считает, что Россия может активизировать переговоры по Донбассу "после перевыборов Путина".

После последней встречи Волкера с Сурковым в январе министр иностранных дел Павел Климкин заявил, она не имела результатов касательно вопроса размещения миротворцев в Донбассе.

Перед проведением встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать ее результатов.

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