Янукович созывает пресс-конференцию в Москве

Расскажет "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане"

2 марта в Москве состоится пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича, который скрывается в РФ от украинского правосудия. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Мероприятие состоится в офисе ТАСС в 11.00.

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевской властью", - говорится в анонсе события.

7 февраля 2018 года Печерский райсуд Киева разрешил заочное досудебное расследование против Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда в центре столицы при расстреле погибли более 100 человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Конкретно Януковича также подозревают в преступлениях по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. и 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях... с целью изменения границы Украины), ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

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