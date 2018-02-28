Волкер: Решения РФ по Донбассу не будет до президентских выборов

Спецпосланник США считает, что Кремль не пойдет на эскалацию, но он не доволен результатами переговоров по введению миротворческой миссии

Россия не будет принимать никаких решений по урегулированию ситуации в Донбассе до президентских выборов. Так считает специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.



"Мы предложили, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН вошли и заменили российские силы и сепаратистские формирования, создав на протяжении определенного времени безопасное пространство, где можно было бы провести местные выборы, где была бы введена амнистия и которому дали бы особый статус. (...) Мы продолжаем настаивать на этом около семи месяцев, и должен сказать, что я очень доволен нашей позицией, но я не доволен результатами, поскольку результатов нет", - сказал Волкер.



По его словам, непонятно, какой подход использует Москва после кампании переизбрания президента РФ Владимира Путина.



"Но ни по чему, очевидно, не будут приниматься решения со стороны России, пока не будет результатов выборов",- отметил Волкер.



При этом он считает, что Кремль вряд ли пойдет на эксалацию вооруженного противостояния.



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