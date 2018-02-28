"Никогда не проигрывал": Порошенко о возможном поражении в 2019-м
Президент Петр Порошенко заявил, что ни разу не проигрывал избирательную кампанию оппонентам, и потому у него якобы нет "плана Б" на случай проигрыша на следующих выборах. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018", отвечая на вопрос журналиста издания Левый берег, что нынешний глава государства будет делать в случае поражения.
Корреспондент напомнила слова Порошенко о том, что принимать решение об участии в выборах он будет сразу с началом кампании, "но вряд ли кто-то сомневается", добавила она, что он пойдет на второй срок.
"Это зависит не от того, что думаете вы... А в значительной мере зависит от того, что думаю я. Так вот, я приму решение тогда, когда я сказал", - перебил ее президент.
Отвечая на вопрос, каков его "вариант Б" - план действий на случай поражения на выборах, где он будет жить и чем будет заниматься, Порошенко сказал, что точно будет принимать участие в президентских выборах в качестве избирателя.
"Я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве, и мне небезразлична Украина, и я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Я не понимаю, о каком "варианте Б" вы говорите. Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании", - заявил он.
Читайте также: Порошенко назвал главные достижения Украины в 2017 году
Уже 2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:05
-
15:35
-
15:33
-
08:41
-
15:00