"Никогда не проигрывал": Порошенко о возможном поражении в 2019-м

Отвечая на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы снова, глава государства заявил - точно пойдет в качестве избирателя

Президент Петр Порошенко заявил, что ни разу не проигрывал избирательную кампанию оппонентам, и потому у него якобы нет "плана Б" на случай проигрыша на следующих выборах. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018", отвечая на вопрос журналиста издания Левый берег, что нынешний глава государства будет делать в случае поражения.

Корреспондент напомнила слова Порошенко о том, что принимать решение об участии в выборах он будет сразу с началом кампании, "но вряд ли кто-то сомневается", добавила она, что он пойдет на второй срок.

"Это зависит не от того, что думаете вы... А в значительной мере зависит от того, что думаю я. Так вот, я приму решение тогда, когда я сказал", - перебил ее президент.

Отвечая на вопрос, каков его "вариант Б" - план действий на случай поражения на выборах, где он будет жить и чем будет заниматься, Порошенко сказал, что точно будет принимать участие в президентских выборах в качестве избирателя.

"Я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве, и мне небезразлична Украина, и я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Я не понимаю, о каком "варианте Б" вы говорите. Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании", - заявил он.

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Уже 2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.

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