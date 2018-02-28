Порошенко: Стремление в ЕС и НАТО стоит закрепить в Конституции

По словам президента, последние голосования в Раде, в частности, по законопроектам нацбезопасности и обороны дают основания для сдержанного оптимизма

Президент Петр Порошенко рассматривает возможность закрепить в преамбуле Конституции стремление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию. Обе идеи сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидирующими общество", - отметил Порошенко.

По его словам, поправки к Конституции могли бы стать страховкой от неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперед, "когда поднимают головы антиевропейские политические силы, которые хотят реванша".

"Стремление к членству в Евросоюзе, членству в НАТО мы могли бы зафиксировать в преамбуле Конституции. Для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что последние голосования в Раде, в частности, по законопроектам нацбезопасности и обороны дают ему основания для сдержанного оптимизма.

"Еще одним индикатором позитивного отношения Евроатлантического сообщества к Украине стали сверхважные решения со стороны наших партнеров из США, Канады, многих других стран, которые дают нам возможности получать современное, высокоэффективное оборонное оружие", - подчеркнул президент.

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2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.

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