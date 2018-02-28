Порошенко припомнил Тимошенко селфи с российским послом

По словам президента, дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров

Дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров. Об этом президент Петр Порошенко заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

При этом глава государства припомнил историю с фотографией, на которой лидер Батькивщины Юлия Тимошенко общается с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.

По словам главы государства, украинской власти удалось наладить продуктивный диалог с новой администрацией США и другими странами, а также сделать так, чтобы Украина была среди приоритетов внешней политики ее партнеров.

"А тем нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных конференций делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", - отметил президент.

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2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.

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