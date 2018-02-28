В суде ЕС заслушали дело Андрея Клюева: подробности

На слушаниях в суде ЕС команда экс-главы Администрации президента состояла из представителей двух британских юридических объединений

Фото: В Суде ЕС заслушали дело Андрея Клюева с адвокатами Клименко и Иванющенко

Сегодня, 28 февраля суд Европейского Союза, расположенный в Люксембурге, провел слушания по делу "Андрей Клюев против Совета ЕС". Об этом сообщает Европейская правда.

"Слушания по делу T-240/16 состоялись сегодня", - подтвердили в судебном институте Евросоюза.

В ответе на запрос издания в суде ЕС признали, что сам бывший глава Администрации президента Андрей Клюев отсутствовал на слушаниях, его интересы представляла команда адвокатов.

"Господин Клюев был представлен юридически. Его представителями (на данных слушаниях) были юристы Кеннели, Побджой, Герсон и Гарнер", - сообщили в суде.

Как известно экс-глава администрации бывшего диктатора Януковича Андрей Клюев, как и другие украинские топ-чиновники, судится с Советом ЕС, требуя отменить наложенные против него санкции в виде ареста европейских активов.

Юридическая команда Клюева состоит из представителей двух британских юридических объединений.

"Брайан Кеннели и Джейсон Побджой представляют Blackstone Chambers, lt специализирующуюся на праве ЕС. Роджер Герсон и Томас Гарнер являются представителями компании Gherson, которая фокусируется на вопросе санкций, иммиграции, экстрадиции и получения гражданства. Интересно, что та же самая юридическая команда из четырех британских юристов представляла также других украинских экс-чиновников, включая младшего из братьев Клюевых, Сергея", - отмечает издание.

28 февраля 2018 года послы ЕС удалили из списка подсанкционных экс-чиновников и политиков Украины бывшего главу Минюста при президенте Викторе Януковиче Елену Лукаш, а также народного депутата Сергея Клюева.

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