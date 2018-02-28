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Порошенко: От большинства реформ украинцы не чувствуют эффекта

28.02.2018 14:24
Президент заявил, что недоволен темпом реформ
Порошенко: От большинства реформ украинцы не чувствуют эффекта
Петр Порошенко

От большинства реформ украинцы не чувствуют позитивного эффекта, потому что уровень жизни не повысился. Об этом заявил президент Петр Порошенко на сегодняшней пресс-конференции. 

"Очень важные шаги сделаны в направлении децентрализации. Это одно из моих ключевых предвыборных обязательств. Наконец это стало реальностью и наконец начало приносить первые плоды для территориальных общин и в интересах местных общин. От большинства других реформ большинство украинцев, к сожалению, не чувствуют позитивного эффекта, потому что жизнь украинцев существенно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенной войной и экономической агрессией страны, только начинает возобновляться, и темпы слишком медленные, и меня, как президента, не устраивают", - заявил президент.

Вместе с тем, он отметил, что "изменения заметили, признали и оценили в мире", уточнив, что речь идет о безвизовом режиме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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