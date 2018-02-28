По делу 2 мая подозревают трех бывших милицейских начальников

Действия подозреваемых квалифицируют как злоупотребление служебным положением и оставление в опасности, сообщили в ГПУ

По делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе сообщено о подозрении трем экс-начальникам структурных подразделений бывшей милиции Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"26 февраля 2018 года департаментом спецрасследований ГПУ по результатам расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе сообщено о подозрении трем экс-руководителям структурных подразделений ГУМВД в Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 УК (оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевших).

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения. Где они находятся в данный момент, в ГПУ не сообщают.

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В июле 2017 года в Генпрокуратуре сообщили, что экс-замначальника милиции Одесской области Дмитрий Фучеджи, разыскиваемый по подозрению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014-го и служебной халатности, получил гражданство страны-агрессора России.

2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между проукраинскими активистами и участниками пророссийского Антимайдана погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Большинство людей погибли при пожаре в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

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