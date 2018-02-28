В Украине должен быть гражданский министр обороны - Порошенко

В рамках реформ оборонного ведомства следует разделить должности и функции главнокомандующего и начальника Генерального штаба, заявил президент

В правительстве Украины должен быть гражданский министр обороны. Об этом на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве заявил президент Петр Порошенко, говоря о реформах, которые нужно провести в секторе безопасности.

"Я очень долго колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны", - сказал он.

Также, по мнению президента, следует разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

Порошенко напомнил, что сегодня Банковая внесла в Верховную Раду проект закона о нацбезопасности, который разрабатывался "много месяцев в тесной координации с нашими партнерами по НАТО".

"Он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО, ключевое внедрение демократического гражданского контроля за армией и правоохранительными органами, спецслужбами", - уточнил он.

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Уже 2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.

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