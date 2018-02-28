В Украине должен быть гражданский министр обороны - Порошенко
В правительстве Украины должен быть гражданский министр обороны. Об этом на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве заявил президент Петр Порошенко, говоря о реформах, которые нужно провести в секторе безопасности.
"Я очень долго колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны", - сказал он.
Также, по мнению президента, следует разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба.
"Он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО, ключевое внедрение демократического гражданского контроля за армией и правоохранительными органами, спецслужбами", - уточнил он.
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Уже 2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.
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