Президент анонсировал следующую встречу в нормандском формате

Порошенко заявил, что вопрос о миротворческой миссии ООН продолжает обсуждаться

В ближайшее время состоится встреча в нормандском формате на уровне дипсоветников, а после выборов - возможно, будет организована встреча на высшем уровне. Об этом заявил президент Петр Порошенко на сегодняшней пресс-конференции.

Вопрос о миротворцах и кандидатурах на должность главы объединенных сил задала журналистка Интерфакс-Украина.

"Вопрос миротворцев очень сложный. Мы не имеем компонента безопасности для реализации каких-либо процессов на востоке страны. Невозможно проводить никакие процессы, когда снайперы, артиллеристы, ракетчики из РФ убивают наших воинов", - отметил Порошенко.

Он сказал, что "это не замороженная фаза конфликта, это горячая война".

"Присутствие миротворцев - это не просто разведение сторон. Это для нас неприемлемо. Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, - Россия выведет свои оккупационные войска, потому что мир будет видеть, и это никак нельзя будет объяснить", - сказал президент.

Во-вторых, по словам Порошенко, миротворцы смогут разоружить незаконные формирования.

В-третьих, миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-российской границы и остановить инфильтрацию российских войск, отметил Порошенко.

В-четвертых, по его словам, Украина сможет возобновить свои гуманитарные организации на оккупированной территории.

В-пятых, участие в миротворческой операции "не могут принимать страна-агрессор или страны-соседи", сказал Порошенко.

По его словам, на сегодня много стран желают принять участие в миссии. Это, по мнению президента, свидетельствует о значительном прогрессе в этом вопросе.

"Мы собираемся это обсудить в разных форматах. В ближайшее время состоится встреча в нормандском формате на уровне дипсоветников. После выборов, я надеюсь, нам будет что обсудить и на высшем уровне", - сказал Порошенко.

По его мнению, миротворческая миссия ООН - единственный сегодня вариант остановить убийства украинцев в Донбассе.

Президент отметил, что на сегодняшний день есть две кандидатуры на должность главы объединенных сил. "Это будут боевые генералы, которые имеют опыт командования и высокий авторитет", - отметил глава государства.

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