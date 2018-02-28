Порошенко: Вы чувствовали себя в безопасности при виде Нацдружин?

Монополия на власть и оружие принадлежит государству, подчеркнул президент

Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции "Вызовы-2018" поинтересовался у присутствующих, чувствовали ли они себя в безопасности, глядя на акцию Национальных дружин в центре Киева в январе 2018 года. Так глава государства ответил на вопрос, который ему задал журналист Дмитрий Гордон.

"Я хочу спросить каждого из вас: скажите, пожалуйста, когда вы смотрели на так называемые Нацдружины на Крещатике, чувствовал ли каждый из вас себя безопаснее, когда смотрел на этих парней?" - спросил Порошенко.

"Монополия на власть, монополия на оружие принадлежит государству", - добавил он.

Президент также отметил, что вчера, 27 февраля, во время столкновений под Верховной Радой полиция и Нацгвардия "действовали адекватно, а провокаторы - нет". Кроме того, Порошенко призвал журналистов "объективно освещать эти события".

"Если кто-либо будет использовать незарегистрированное оружие, за это должна быть неотвратимая ответственность. Я как президент, как гарант конституционных прав и свобод граждан требую этого от правоохранительных органов и убежден, что мы способны это обеспечить", - подчеркнул глава государства.

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"Мы должны изменить законодательство, которое обеспечит эффективные действия полиции при безусловном соблюдении прав и свобод граждан, демократических свобод, свойственных Украине", - резюмировал Порошенко.

28 января 2018 года политическая партия правого толка Национальный корпус провела в Киеве публичное принятие присяги участниками так называемых Нацдружин. Те заявили, что намерены патрулировать улицы вместе с правоохранителями.

Возникли версии о причастности к созданию этой организации главы МВД Арсена Авакова. Последний в свою очередь заявил, что Нацдружины - не его "помощники", а "общественное движение".

Тема дня: Нацдружины - армия Авакова или гражданская инициатива

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