USD:  26.71  27.02   EUR:  32.63  33.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Президент о первой поставке оружия из США: Через несколько недель

28.02.2018 16:13
Первая поставка оружия из США для украинской армии будет через несколько недель, сказал президент Петр Порошенко
Президент о первой поставке оружия из США: Через несколько недель
Петр Порошенко

Украина должна получить первую поставку оружия США должна быть через несколько недель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

Порошенко напомнил, что встречался с президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2017 года, а также с вел переговоры с государственным секретарь США Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"У нас большой прогресс с нашими американскими партнерами. У нас много позитивных новостей, но я не могу сказать детали", - сказал президент.

Он подчеркнул, что первая поставка оружия из США будет через несколько недель. "Второе мы говорим о целях, начиная с антиснайперских комплексов", - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что многие украинские военные были убиты российскими снайперами, поэтому получение такого вида оружия позволит снизить количество убитых в Донбассе.

"Мы говорим о нескольких поставках... средствах противовоздушной обороны. Не могу раскрыть всех подробностей. Они являются секретными данными", - добавил Порошенко. 

Генерал Бен Ходжес заявил, что летальное оружие, которое США собираются передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию в Донбассе.

Читайте также: Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 