Президент о первой поставке оружия из США: Через несколько недель
Украина должна получить первую поставку оружия США должна быть через несколько недель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.
Порошенко напомнил, что встречался с президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2017 года, а также с вел переговоры с государственным секретарь США Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
"У нас большой прогресс с нашими американскими партнерами. У нас много позитивных новостей, но я не могу сказать детали", - сказал президент.
Он подчеркнул, что первая поставка оружия из США будет через несколько недель. "Второе мы говорим о целях, начиная с антиснайперских комплексов", - подчеркнул Порошенко.
Президент добавил, что многие украинские военные были убиты российскими снайперами, поэтому получение такого вида оружия позволит снизить количество убитых в Донбассе.
"Мы говорим о нескольких поставках... средствах противовоздушной обороны. Не могу раскрыть всех подробностей. Они являются секретными данными", - добавил Порошенко.
Генерал Бен Ходжес заявил, что летальное оружие, которое США собираются передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию в Донбассе.
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