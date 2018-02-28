Президент о первой поставке оружия из США: Через несколько недель

Первая поставка оружия из США для украинской армии будет через несколько недель, сказал президент Петр Порошенко

Украина должна получить первую поставку оружия США должна быть через несколько недель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

Порошенко напомнил, что встречался с президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2017 года, а также с вел переговоры с государственным секретарь США Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"У нас большой прогресс с нашими американскими партнерами. У нас много позитивных новостей, но я не могу сказать детали", - сказал президент.

Он подчеркнул, что первая поставка оружия из США будет через несколько недель. "Второе мы говорим о целях, начиная с антиснайперских комплексов", - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что многие украинские военные были убиты российскими снайперами, поэтому получение такого вида оружия позволит снизить количество убитых в Донбассе.

"Мы говорим о нескольких поставках... средствах противовоздушной обороны. Не могу раскрыть всех подробностей. Они являются секретными данными", - добавил Порошенко.

Генерал Бен Ходжес заявил, что летальное оружие, которое США собираются передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию в Донбассе.

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