Порошенко о пресс-конференции Януковича: Украинцам не интересно

Большинству украинцев "не интересно, что скажет Янукович" на пресс-конференции 2 марта, отметил президент

Президент Петр Порошенко заявил, что ему не интересно, что скажет экс-диктатор Виктор Янукович на пресс-конференции 2 марта 2018 года. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Я скажу абсолютно честно, мне не интересно, что говорит Янукович, не интересно, что он делает", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что четыре года поехал в оккупированный Крым. По словам Порошенко, если Янукович считает себя президентом-беглецом, то "пусть приедет в Киев и даст показания в стране, которой он сделал столько боли".

Президент подчеркнул, что после обращения Януковича к президенту страны-агрессору РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину, большинству украинцев "неинтересно, что скажет Янукович".

2 марта в Москве состоится пресс-конференция Януковича, который скрывается в РФ от украинского правосудия.

7 февраля 2018 года Печерский райсуд Киева разрешил заочное досудебное расследование против Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда в центре столицы при расстреле погибли более 100 человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

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