В Минздраве сказали, как решить проблему с экзаменом в медвузе
Лицензионный экзамен Крок-1 для студентов стоматологического факультета Национального медуниверситета им. Богомольца, из-за которого была отстранена с должности ректор НМУ Екатерина Амосова, может состояться в апреле при условии проведения всех необходимых процедур. Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.
"Мы дали поручение Центру тестирования сделать все необходимое со своей стороны, чтобы быть готовыми. И они готовы провести этот экзамен. Если сейчас отстраненный ректор будет способствовать исполняющему обязанности подписать договор и произвести оплату, то в апреле этот тест может быть проведен", - сказал Линчевский.
По его словам, ближайшая возможная дата, при условии своевременного заключения такого договора, - 11 апреля.
"Университет деньги для студентов, обучающихся по государственному заказу, имеет. Мы их даем ежегодно. За это уже оплачено, вопрос формальный - заключить договор и провести тестирование", - сказал замминистра.
20 февраля Минздрав отстранил Амосову. В министерстве заявили, что якобы по ее вине студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова, в свою очередь, обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что отдельные чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.
26 февраля 2018 года в НМУ объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".
В заявлении университета также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В Министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку.
27 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с Национальным медуниверситетом им. Богомольца (НМУ), отменить указ Минздрава об отстранении ректора Екатерины Амосовой и прекратить забастовку.
29 февраля в НМУ прекратили забастовку.
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