Порошенко - журналисту LIGA.net: Меня мочат олигархические СМИ

Президент Петр Порошенко ответил на вопрос журналиста LIGA.net о деолигархизации во время трех с половиной лет своего правления

Президент Петр Порошенко, один из богатейших олигархов страны, считает, что олигархи больше не влияют на работу власти в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net Валерии Кондратовой. Приводим полный разговор президента с журналистом.

"Господин президент, в 2014 году, все помнят, вы заключили так называемый договор с Фирташем перед выборами президента: вы идете в президенты, и Кличко идет в мэры Киев...", - начала задавать вопрос журналист, но президент перебил ее: "Слушайте. Ну вот все помнят, я неоднократно подчеркивал - у меня не было никаких договоров. И если вы об этом помните, я…". "Вы же показывали этот договор", - напомнила журналистка. "Извините, пожалуйста, никаких договоров с Фирташем у меня не было. Координация моя с Кличко была и остается. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция", - снова перебил президент.

Как известно, договор подписан Порошенко и Кличко. Подписи Фирташа на нем действительно нет, но, согласно журналистским расследованиям, событие происходило в Вене в присутствии Фирташа. Сам Фирташ подтвердил договоренность с Порошенко на суде, но деталей не раскрыл.

"Все-таки, четыре года спустя с кем вы сейчас ведете переговоры? Может это Фирташ, Коломойский, Ахметов? И как случилось так, что четыре года вы президент, объявляли курс на деолигархизацию, у нас был Майдан, Революция достоинства, и сейчас Ахметов как был при Януковиче у нас одним из самых богатых людей, так и остается одним из самых богатых людей, даже в некоторых сферах усилил свои позиции. Это не только Роттердам+. То есть как так случилось? В чем Ахметов такой уникальный и завершилась ли деолигархизация по-президентски?" - спросила журналистка.

"Деолигархизация, - начал президент, - Это отлучение олигархов от политической власти в стране. Я подчеркиваю, у нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Вы же говорите, что были соглашения. Фирташ заехал в Украину, Фирташ у нас на сегодняшний день руководит парламентом, президентом, правительством? Или Коломойский? Или в Укрнафте нет изменений? Или в ПриватБанке нет изменений? Правильно, канал 1+1? (президент потролил сидящих в зале журналистов телеканала Коломойского, - ред.)".

"Хотя изменения есть. Потому что отдельные олигархические средства массовой информации "мочат" президента. Я этого не боюсь. Ничего у вас не получится", - пригрозил глава государства.

"И несколько слов об Ахметове и о Роттердам+. Что такое Роттердам+? Первое. Я никоим образом и никогда не собираюсь становиться в его защиту. Потому что это просто показатели биржи. Какой я вижу ситуацию по формированию цен на любые энергетические активы - газ, Баумгартен+ или другой хаб+. Потому что именно в соглашении с Международным валютным фондом записан импортный паритет. Импортный паритет - это ориентация на биржу. Не нравится Роттердам+ - предложите Варшаву+, Бремен+. Мне ни то, ни то, ни то не нравится. Я считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать: или у нас коммунизм и социализм, и цены будут доводиться, как они доводились, сверху, чиновником, и неважно, как он называется - Госплан, Госснаб или НАБУ. Или это будет определяться рынком: спросом, предложением, с учетом импортных поставок - и это точно не является делом президента. Я уверен в том, что биржу надо создать. И реализация должна происходить на биржевых условиях, должен быть создан рынок. И это абсолютно реально. Если у одного себестоимость ниже, у другого дороже - не должен чиновник какого-либо ранга регулировать цены на сахар - мы это помним - на бензин или на мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен", - сказал президент.

"Слушайте, я не собираюсь ни у кого ничего забирать и горжусь этим", - продолжил Порошенко и тут же добавил, что кое-что все-таки забрали: "Кстати, насколько мне известно, Генеральная прокуратура своим решением вернула в государственную собственность Укртелеком (принадлежит Ахметову, - ред.), который кому принадлежал? Не подскажете?".

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"Я думаю, что это абсолютно очевидно. Не может государственная власть бороться с кем-то конкретно. Я не собираюсь этого делать и не поддерживаю, если будет делать кто-то другой. Независимо от того, как его зовут - Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все там сейчас? И длинный-длинный список, которые были. Я подчеркиваю, что ни один из них впервые не имеет никакого влияния на позицию президента. Это и есть олигархизация. И мы должны делать все возможное для того, чтобы создать условия, когда рынок будет определять цены, побеждать будет тот, у кого есть конкурентоспособная продукция, меньшая себестоимость, высшее качество, лучший менеджмент. И не мне это оценивать, а рынку. Спасибо", - закончил Порошенко.

В Украине с апреля 2016 года в тарифах на электроэнергию действует цена угля Роттердам+. Это означает, что вне зависимости от того, откуда поставляется уголь (хоть из соседней области), для цены э/э он рассчитывается по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту + доставка железной дорогой". Хотя ни одной тонны угля из Роттердама в реальности не пришло.



Это привело к увеличению тарифа тепловой генерации (ТЭС) на 100% с начала прошлого года. На увеличение тарифов ТЭС пошли деньги, полученные от третьего, четвертого и пятого этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения. Также для этого был увеличен на 20% тариф на э/э для бизнеса и бюджетных организаций.



По словам бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, все это привело к тому, что тепловая генерация получает необоснованные сверхприбыли - около 1 млрд грн в месяц и около 17 млрд грн с момента действия схемы Роттердам+. Ее тариф уже почти в 4 раза выше, чем тариф государственного Энергоатома, и это самый высокий разрыв в тарифах атомных и тепловых станций за всю историю независимой Украины.



75% тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, остальные - компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго.

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