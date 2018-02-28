В КС пояснили, почему "закон Колесниченко-Кивалова" нелегитимен
Конституционный суд решил признать не соответствующим Конституции "закон Колесниченко-Кивалова" из-за того, что была нарушена процедура его принятия, что ставит под сомнение легитимность закона. Об этом сообщает пресс-служба КС.
Там подчеркнули, что процедура рассмотрения и принятия парламентом законопроектов должна основываться на принципах, определенных Конституцией. В частности речь идет о требовании личного голосования депутатов.
"Несоблюдение этих принципов или пренебрежение ими нарушает демократические требования по конституционной процедуре рассмотрения и принятия законопроектов, а также ставит под сомнение легитимность принятых законов", - сказано в сообщении.
В КС перечислили нарушения, допущенные в ходе рассмотрения и голосования за "закон Колесниченко-Кивалова".
1) Отсутствие подготовленного ко второму чтению проекта закона № 9073 в виде сравнительной таблицы, а также заключения комитета по нему во время его рассмотрения и принятия.
2) Включение законопроекта в повестку дня пленарного заседания Рады без указания полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения.
3) Отсутствие обсуждения проекта во втором чтении.
4) Лишение народных депутатов права на рассмотрение Радой представленных ими поправок и предложений к законопроекту
5) Пребывание депутатов при принятии проекта закона в местах, исключающих личное голосование.
6) Блокирование депутатами выступающих, физическое препятствование голосованию во время принятия проекта в зале заседаний Рады, что помешало депутатам лично голосовать.
7) Голосование одних депутатов карточками других, находившихся в зале заседаний Рады.
8) Голосование одних депутатов карточками других, которые не находились в зале заседаний Рады.
По мнению КС, совокупность приведенных обстоятельств указывает на то, что Рада нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона № 9073.
В суде пришли к выводу, что нарушения процедуры имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона.
"Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно части первой статьи 152 Конституции Украины", - отметили в КС.
В своем решении КС отметил, что депутаты, подавшие представление, обосновывали неконституционность закона также несоответствием его содержания Конституции.
"Однако соблюдение установленной Конституцией Украины процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу законов является одним из условий легитимности законодательного процесса, в случае ее нарушения конституционному контролю подлежит не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия", - отметили в КС.
"Итак, Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) закон Украины об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 № 5029-VI с изменениями", - говорится в сообщении.
3 июля 2012 года Верховная Рада приняла скандальный закон об основах государственной языковой политики, который расширил права русского языка в Украине. Инициаторами законодательного акта выступили тогдашние депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ вступил в силу 10 августа того же года.
В соответствии с законом, русский язык и другие языки нацменьшинств получили статус региональных на тех территориях, где количество их носителей, по данным переписи 2001 года, превышает 10%.
Закон Колесниченко-Кивалова вызвал протесты общественности. В день его принятия, 3 июля 2012-го, под Украинским домом в Киеве собрался митинг в защиту украинского языка, который впоследствии стали называть "Мовним майданом".
23 февраля 2014 года, после победы Евромайдана и бегства Виктора Януковича, Рада проголосовала за отмену закона Колесниченко-Кивалова, однако тогдашний и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.
В то же время российская пропаганда представила "отмену" языкового закона как свершившийся факт, что способствовало росту антиукраинских настроений в южных и восточных областях и запуску в феврале 2014-го так называемой русской весны - спланированной Кремлем кампании по уничтожению украинской государственности.
В феврале 2015 года Конституционный суд открыл производство по представлению 57 нардепов о конституционности закона Колесниченко-Кивалова.
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