РФ несет ответственность за ситуацию на востоке Украины - Курц

Канцлер Австрии после встречи с Путиным не сказал, к чему в конечном итоге пришли, но отметил, что обсуждали отношения РФ и ЕС и ситуацию в Донбассе

Канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за то, что происходит на востоке Украины и в Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН.



"Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряженность, убрать напряженность между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания не только относительно государственности, но и международного права. Обсуждая двухсторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, тут Россия несет большую ответственность", - сказал Курц.



"Что касается Украины, то это мы тоже обсудили. В прошлом году я имел честь главенствовать в ОБСЕ и посещал восточную Украину. Наша цель - обеспечить прекращение огня в восточной Украине. Мы рады, что по линии столкновения очень важную работу выполняет мониторинговая миссия наблюдателей. (...) Мы ждем реализации минских соглашений", - отметил канцлер.

Курц заверил, что Австрия готова внести свой вклад и обспечить прододжительный мир на востоке Украины.

По его словам, нужно также сделать все, чтобы прекратить "невыносимую ситуацию" в Сирии.



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