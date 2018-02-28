Наливайченко о назначении Медведчука: Это инициатива Порошенко
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко отрицает слова президента Петра Порошенко о том, что он назначил Виктора Медведчука в гуманитарную подгруппу трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает Украинская правда.
"Инициатива привлечь Виктора Медведчука к процессу освобождения пленных принадлежала не мне, а Порошенко", - сказал Наливайченко.
Он утверждает, что президент сказал "откровенную неправду".
"Именно он (Порошенко - ред.) дал указания о его назначении. Это произошло в кабинете президента в присутствии министра иностранных дел Климкина", - сказал Наливайченко.
28 февраля Порошенко на пресс-конференции сказал: "Действительно, экс-глава СБУ назначил в эту группу представителем Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что я буду работать с любым, кто эффективно поможет вернуть хоть одного украинского заложника домой".
Президент назвал Медведчука "самым эффективным" каналом коммуникации с государством-агрессором Россией.
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