Сытник считает требования к кандидатам в Антикорсуд завышенными
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в законе об Антикоррупционном суде завышены требования к кандидатам. Об этом он сказал в интервью Громадському.
"Если прочитать эти требования, то у меня, честно говоря, нет таких знакомых, которые могли бы отвечать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", - сказал Сытник.
По его словам, есть еще проблема, что в законе не определены полномочия совета международных экспертов, куда войдут иностранные юристы.
"Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", - считает глава НАБУ.
Сытник отмечает, что непонятно, сколько судей должны работать в Антикоррупционном суде.
Ранее глава НАБУ говорил, что Антикоррупционный суд должен быть создан до конца 2018 года, это точка невозврата в антикоррупционной реформе.
28 февраля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал принять за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде без каких-либо правок.
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