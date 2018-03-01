Сытник считает требования к кандидатам в Антикорсуд завышенными

Глава НАБУ сомневается, что кто-то подаст свою кандидатуру, поскольку требования к кандидатам очень высокие

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в законе об Антикоррупционном суде завышены требования к кандидатам. Об этом он сказал в интервью Громадському.



"Если прочитать эти требования, то у меня, честно говоря, нет таких знакомых, которые могли бы отвечать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", - сказал Сытник.



По его словам, есть еще проблема, что в законе не определены полномочия совета международных экспертов, куда войдут иностранные юристы.



"Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", - считает глава НАБУ.



Сытник отмечает, что непонятно, сколько судей должны работать в Антикоррупционном суде.

Ранее глава НАБУ говорил, что Антикоррупционный суд должен быть создан до конца 2018 года, это точка невозврата в антикоррупционной реформе.

28 февраля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал принять за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде без каких-либо правок.

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