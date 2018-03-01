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Сытник считает требования к кандидатам в Антикорсуд завышенными

01.03.2018 02:33
Глава НАБУ сомневается, что кто-то подаст свою кандидатуру, поскольку требования к кандидатам очень высокие
Сытник считает требования к кандидатам в Антикорсуд завышенными
Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в законе об Антикоррупционном суде завышены требования к кандидатам. Об этом он сказал в интервью Громадському.

"Если прочитать эти требования, то у меня, честно говоря, нет таких знакомых, которые могли бы отвечать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", - сказал Сытник.

По его словам, есть еще проблема, что в законе не определены полномочия совета международных экспертов, куда войдут иностранные юристы. 

"Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", - считает глава НАБУ.

Сытник отмечает, что непонятно, сколько судей должны работать в Антикоррупционном суде. 

Ранее глава НАБУ говорил, что Антикоррупционный суд должен быть создан до конца 2018 года, это точка невозврата в антикоррупционной реформе. 

28 февраля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал принять за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде без каких-либо правок. 

Читайте также: Тема дня. Что мешает НАБУ сажать чиновников - версия Сытника

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ЛIГАБiзнесIнформ
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