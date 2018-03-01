Оккупанты дали Кадырову срок за комментарий "Крым - это Украина"

На захваченном РФ полуострове крымский татарин написал в сети очевидное: что Крым - это Украина, "была, есть и будет". За это ему дали 2 года условно

Сегодня, 1 марта, суд оккупантов на временно неподконтрольном Украине Крымском полуострове вынес решение по сфабрикованному делу против крымского татарина Сулеймана Кадырова, который у себя в Facebook пару лет назад написал, что "Крым - это Украина". Ему дали 2 года тюрьмы условно, пишет крымский журналист агентства Радио Свобода Антон Наумлюк.

"Сулейман Кадыров признан виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России за комментарий в Facebook "Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет". Осужден судьей Феодосийского городского суда Анастасией Шаповал на два года лишения свободы условно", - уточнил он.

Кроме того, оккупанты назначили Кадырову дополнительное наказание - двухлетний запрет заниматься публичной деятельностью на захваченном РФ полуострове и на территории России.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

В апреле 2016 года Минюст РФ внес Меджлис крымскотатарского народа в перечень организаций, "деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности". Спустя год Международный суд ООН потребовал восстановить Меджлис, однако оккупанты по-прежнему игнорируют это решение Гааги.

5 октября 2016 года в доме Кадырова в Феодосии ФСБ РФ провела обыск, мужчину задержали. Против активиста Меджлиса крымскотатарского народа в суде оккупантов открыли дело за "сепаратизм". На фейковом процессе Кадыров не отрицал, что это была его страница в соцсети, где он написал не понравившееся оккупантам предложение, "поэтому запроса в Facebook не было".

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