Украина готова обменять 20 россиян на своих граждан - Геращенко
Украина готова обменять около 20-ти россиян, которые находятся в украинских тюрьмах на своих граждан, незаконно задержанных в России. Об этом заявила, выступая в парламенте, первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.
"Завтра мы ждем позитивных новостей по поводу двух украинцев, которых удерживают в РФ. Но пока безрезультатны все наши усилия по освобождению Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба, других политзаключенных Кремля", - добавила Геращенко.
По ее данным, сейчас в украинских тюрьмах около 20 россиян.
"Я официально обращаюсь от всех нас к РФ, забирайте их, отдайте нам наших, Олега, Александра, Романа и всех, кто есть в этом списке", - сказала она.
Вчера на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что двоих удерживаемых в России заложников до конца недели вернут в Украину.
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27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.
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