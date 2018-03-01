USD:  26.63  26.93   EUR:  32.37  32.96  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Украина готова обменять 20 россиян на своих граждан - Геращенко

01.03.2018 14:19
По словам Ирины Геращенко, сейчас в украинских тюрьмах находятся около 20 россиян
Украина готова обменять 20 россиян на своих граждан - Геращенко
Ирина Геращенко

Украина готова обменять около 20-ти россиян, которые находятся в украинских тюрьмах на своих граждан, незаконно задержанных в России. Об этом заявила, выступая в парламенте, первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Завтра мы ждем позитивных новостей по поводу двух украинцев, которых удерживают в РФ. Но пока безрезультатны все наши усилия по освобождению Олега СенцоваРомана Сущенко, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба, других политзаключенных Кремля", - добавила Геращенко.

По ее данным, сейчас в украинских тюрьмах около 20 россиян.

"Я официально обращаюсь от всех нас к РФ, забирайте их, отдайте нам наших, Олега, Александра, Романа и всех, кто есть в этом списке", - сказала она.

Вчера на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что двоих удерживаемых в России заложников до конца недели вернут в Украину.

Читайте также: Порошенко поговорил с Путиным: о заложниках и встрече глав МИД

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. 

Читайте также: Рада просит усилить давление на РФ ради освобождения Сенцова

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 